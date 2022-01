Elezione Quirinale, nuova fumata nera per il terzo giorno di voto. Le schede bianche sono 412 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio 2022 fumata nera nella terza votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. Lo ha annunciato il presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio 2022nella terza votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. Lo ha annunciato il presidente ...

Advertising

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 2a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - FraLauricella : Per l'elezione del #Quirinale, #crosetto ha ottenuto 101 voti più 14. - DomaniGiornale : A partire dalle 17.30 Salvini incontrerà i presidenti di regione della Lega, i vertici del partito e poi i parlamen… -