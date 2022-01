Elezione presidente della Repubblica, un voto per il giornalista sportivo Marino Bartoletti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un voto per il giornalista sportivo Marino Bartoletti alle elezioni per il presidente della Repubblica. Tra i tanti nomi extra-politici scritti sulle schede dai grandi elettori, c’è anche quello del noto giornalista, sportivo ma non solo, Marino Bartoletti: lunga carriera in Rai, negli ultimi anni da opinionista al Giro d’Italia. Manca ancora l’accordo per un nome univoco e così ecco che possono spuntare candidati “comuni”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Unper ilalle elezioni per il. Tra i tanti nomi extra-politici scritti sulle schede dai grandi elettori, c’è anche quello del notoma non solo,: lunga carriera in Rai, negli ultimi anni da opinionista al Giro d’Italia. Manca ancora l’accordo per un nome univoco e così ecco che possono spuntare candidati “comuni”. SportFace.

