Elezione presidente della Repubblica, un voto anche per Marco Tardelli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un voto per l’ex giocatore della Juventus Marco Tardelli alle elezioni per il presidente della Repubblica. Tra i tanti nomi extra-politici scritti sulle schede dai grandi elettori, c’è anche quello del noto opinionista della Rai. Oltre ad essere stato l’autore di uno dei gol che hanno deciso la finale dei Mondiali del 1982 a favore dell’Italia, Tardelli ha vinto tutto anche con le squadre di club. Al momento è il compagno della giornalista di La7, Myrta Merlino. Manca ancora l’accordo per un nome univoco e così ecco che possono spuntare candidati “comuni”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Unper l’ex giocatoreJuventusalle elezioni per il. Tra i tanti nomi extra-politici scritti sulle schede dai grandi elettori, c’èquello del noto opinionistaRai. Oltre ad essere stato l’autore di uno dei gol che hanno deciso la finale dei Mondiali del 1982 a favore dell’Italia,ha vinto tuttocon le squadre di club. Al momento è il compagnogiornalista di La7, Myrta Merlino. Manca ancora l’accordo per un nome univoco e così ecco che possono spuntare candidati “comuni”. SportFace.

