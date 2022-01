Elezione Presidente della Repubblica, oggi 26 gennaio la terza votazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) . In ballo il nome della Casellati, mentre Letta chiede un vertice E’ previsto per le ore 11:00 l’inizio della terza votazione per l’Elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica. Le prime due votazioni, tenute lunedì 24 e ieri, martedì 25, non hanno dato alcun esito e non hanno fatto emergere nemmeno una linea di indirizzo chiaro. Secondo quanto emerso fino ad ora il centrodestra ha proposto una terna di nomi, composta da Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Dall’altro lato, il centrosinistra boccia la terna e propone un nuovo vertice per decidere un nome condiviso. Leggi anche: SILVIO BERLUSCONI È ANCORA RICOVERATO. ECCO COME STA IL LEADER DI FORZA ITALIA Spunta il nome di Elisabetta Casellati, attuale Presidente del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) . In ballo il nomeCasellati, mentre Letta chiede un vertice E’ previsto per le ore 11:00 l’inizioper l’del tredicesimo. Le prime due votazioni, tenute lunedì 24 e ieri, martedì 25, non hanno dato alcun esito e non hanno fatto emergere nemmeno una linea di indirizzo chiaro. Secondo quanto emerso fino ad ora il centrodestra ha proposto una terna di nomi, composta da Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Dall’altro lato, il centrosinistra boccia la terna e propone un nuovo vertice per decidere un nome condiviso. Leggi anche: SILVIO BERLUSCONI È ANCORA RICOVERATO. ECCO COME STA IL LEADER DI FORZA ITALIA Spunta il nome di Elisabetta Casellati, attualedel ...

