Elezione presidente della Repubblica | a Montecitorio si vota per la terza volta

Si è aperta a Montecitorio la seduta d'aula con il terzo voto per l'Elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. E' ultima votazione per la quale è necessaria la maggioranza di due terzi dei grandi elettori - 673 voti - per la scelta del nuovo capo dello Stato. Secondo quanto è emerso dalle indicazioni dei partiti i principali schieramenti, centrodestra e centrosinistra, sono orientati a votare ancora scheda bianca "per dare modo di ampliare il confronto, soprattutto oggi pomeriggio, e trovare un nome condiviso", spiegano fonti parlamentari.

