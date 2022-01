Elezione del presidente della Repubblica: maggioranza di voti per Mattarella Terza votazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Hanno rivinto le bianche. Però fra le persone ci sono 126 preferenze per Sergio Mattarella, davanti a Guido Crosetto (114) che ottiene il doppio del potenziale di Fratelli d’Italia. Qualcosa si muove. Domani quarta votazione, non sarà più necessaria la maggioranza dei due terzi ma quella assoluta, 505. L'articolo Elezione del presidente della Repubblica: maggioranza di voti per Mattarella <small class="subtitle">Terza votazione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Hanno rivinto le bianche. Però fra le persone ci sono 126 preferenze per Sergio, davanti a Guido Crosetto (114) che ottiene il doppio del potenziale di Fratelli d’Italia. Qualcosa si muove. Domani quarta, non sarà più necessaria ladei due terzi ma quella assoluta, 505. L'articolodeldiper proviene da Noi Notizie..

