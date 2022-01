Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Mattarella e Crosetto i più votati. Letta stoppa Casellati e avverte Salvini: “Fermati o salta la maggioranza”. Grillo: “Draghi resti a Palazzo Chigi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Terzo giorno di votazioni alla Camera. Salvini: «Se chiamata, Casellati pronta a rispondere». Il no dei 5Stelle Leggi su lastampa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Terzo giorno di votazioni alla Camera.: «Se chiamata,pronta a rispondere». Il no dei 5Stelle

Advertising

you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 2a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - Montecitorio : ???? Riprende la seduta comune del Parlamento per l'elezione del #PresidentedellaRepubblica (terza votazione). La mag… - you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - A_Di_Marino : Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Mattarella e Crosetto i più votati.… - zombiepinscher : RT @sarabrgrx: io che rido per i nomi fuori luogo annunciati durante l'elezione del presidente della repubblica, ma poi mi ricordo che è un… -