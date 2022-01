Economia circolare e ricerca, dal Green New Deal italiano risorse per 750 mln: come accedervi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si apre la stagione del Green New Deal italiano con un plafond di 750 milioni di euro: la misura, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, è destinata al sostegno dei progetti di imprese che prevedono investimenti in ricerca, sostenibilità ed Economia circolare. Per il Green New Deal italiano sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti. come funziona il Green New Deal italiano Nato per sostenere la transizione ecologica, ... Leggi su fmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si apre la stagione delNewcon un plafond di 750 milioni di euro: la misura, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, è destinata al sostegno dei progetti di imprese che prevedono investimenti in, sostenibilità ed. Per ilNewsono disponibili complessivamentepari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in(FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.funziona ilNewNato per sostenere la transizione ecologica, ...

Advertising

FMag56312093 : Economia circolare e ricerca, dal #GreenNewDeal italiano risorse per 750 mln: come accedervi - Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? I ricercatori del @ORNL del Dipartimento #Energia, hanno utilizzato la chimica dei polimeri per trasformare una #plast… - pgei : RT @Green__Planner: Torna a Milano il forum dell’economia circolare Re-Think - A Re-Think aziende, organizzazioni, istituzioni, startup ed… - riotta : RT @Ambrosetti_: #ThinkTankBasilicata: è attiva la Call for Ideas “Power2Innovate” in questi settori: #Economia circolare, #Rinnovabili, #I… - iterchimica : L'Eurostat offre un set di indicatori relativi all’#economia #circolare. Il tasso di circolarità indica la quantità… -