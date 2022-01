“É sempre mezzogiorno” | zuppa di cipolle gratinata di Ivano Ricchebono

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’arrogante del cast, lo chef, oggi, supera i confini della sua amata regione, la Liguria, per preparare una ricetta a base di, una pietra miliale della tradizione contadina, nostrana e francese. Prepariamo ladi. Ingredienti 500 gbionde o bianche, 30 g farina, 1 noce di burro, 1 l brodo vegetale, 200 g emmenthal, 4 fette di pane casareccio, olio evo, sale e pepe Procedimento In un tegame, scaldiamo un filo d’olio con una noce di burro. Affettiamo lee le mettiamo a soffriggere all’interno del tegame, a fiamma vivace: devono dorare. Nel frattempo, in una padella, mettiamo a tostare la farina, senza aggiungere altro. Lasciamo tostare, mescolando, fino a leggera doratura della ...