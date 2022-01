E se la sfida Usa-Russia fosse soltanto un grande bluff? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – In questi mesi di frenetiche tensioni e trattative tra Stati Uniti e Russia le analisi geopolitiche sul prossimo futuro sono quanto mai difficili ed incerte. Su questo giornale avevamo anticipato, con due articoli pubblicati ad aprile 2021, la possibilità di tornare a uno scenario da Guerra Fredda. Dopo l’apparente fallimento dei confronti bilaterali della Russia con Usa e Nato, seguito dal massiccio invio in questi giorni di armamenti ed esperti militari americani e britannici in Ucraina, la guerra sembrerebbe alle porte. E se invece fosse tutto un grade gioco delle parti necessario per far digerire alle rispettive opinioni pubbliche accordi già raggiunti? Andiamo di seguito ad analizzare alcuni segnali che sembrano andare in questa direzione. La minaccia russa che non esiste Nonostante da settimane in Occidente si dia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – In questi mesi di frenetiche tensioni e trattative tra Stati Uniti ele analisi geopolitiche sul prossimo futuro sono quanto mai difficili ed incerte. Su questo giornale avevamo anticipato, con due articoli pubblicati ad aprile 2021, la possibilità di tornare a uno scenario da Guerra Fredda. Dopo l’apparente fallimento dei confronti bilaterali dellacon Usa e Nato, seguito dal massiccio invio in questi giorni di armamenti ed esperti militari americani e britannici in Ucraina, la guerra sembrerebbe alle porte. E se invecetutto un grade gioco delle parti necessario per far digerire alle rispettive opinioni pubbliche accordi già raggiunti? Andiamo di seguito ad analizzare alcuni segnali che sembrano andare in questa direzione. La minaccia russa che non esiste Nonostante da settimane in Occidente si dia ...

