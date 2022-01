“E’ Beppe Grillo, sì…”: colpo di scena da Mentana. Il garante M5S gli telefona in diretta (video) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “E’ Beppe Grillo… sì”. Un Mentana gongolante annuncia in diretta un cambio di scena inaspettato per la sua maratona. Il fondatore del M5S ha telefonato direttamente al direttore del Tg5 per smentire alcuni retroscena sulla sua posizione sul Quirinale. Probabilemente intendeva riferirsi al Domani che aveva diffuso la divergenza durante un colloquio tra i due: tra un Conte che vuole Draghi a Palazzo Chigi e il comico che lo vedrebbe bene al Quirinale. E invece no. Grillo telefona a Mentana per chiarire. Il colloquio c’è stato, ma non abbiamo parlato di questo, è il succo. Grillo telefona a Mentana e invia un whatsapp di conferma Mai era accaduto in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “E’… sì”. Ungongolante annuncia inun cambio diinaspettato per la sua maratona. Il fondatore del M5S hatomente al direttore del Tg5 per smentire alcuni retrosulla sua posizione sul Quirinale. Probabilemente intendeva riferirsi al Domani che aveva diffuso la divergenza durante un colloquio tra i due: tra un Conte che vuole Draghi a Palazzo Chigi e il comico che lo vedrebbe bene al Quirinale. E invece no.per chiarire. Il colloquio c’è stato, ma non abbiamo parlato di questo, è il succo.e invia un whatsapp di conferma Mai era accaduto in ...

