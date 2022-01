Advertising

Gazzetta_it : Juve e Dybala: ora che succede? Un'offerta al ribasso: si rischia la rottura #mercato - sportli26181512 : Dybala, ora che succede? Un'offerta al ribasso: si rischia la rottura: Dybala, ora che succede? Un'offerta al ribas… - vivodijuvee : RT @JMCLuigi: Una società seria e ambiziosa ora dopo Vlahovic rinnova Dybala, blinda De Ligt, dice ad Allegri che Arthur lo deve fare gioca… - harryhugmc : RT @ildocc: Ora bisogna fare lo sforzo di tenere Dybala e De Ligt - martina_961 : RT @JMCLuigi: Una società seria e ambiziosa ora dopo Vlahovic rinnova Dybala, blinda De Ligt, dice ad Allegri che Arthur lo deve fare gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala ora

Se poi la proposta della Juventus sarà al ribasso come sembra,potrebbe decidersi ad ... AttivaCalcio: tutte le notizie 26 gennaio - 11:04L'attacco è il vero problema della Vecchia Signora tra gli alti e bassi di Morata,, l'infortunio di Chiesa e i flop Kulusevski e Kean. Vlahovic rappresenta il presente e il futuro bianconero e ...Dopo l'acquisto di Vlahovic, la Juventus avrebbe meno paura di perdere Dybala: pronta offerta al ribasso, l'argentino contrariato ...È come se la Juve avesse deciso di investirli tutti oggi, per poi fare acquisti in base alle cessioni, a saldo zero insomma”. Poi c’è il riscatto di Morata: lui cercherà di spingere per il Barcellona ...