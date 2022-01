Dybala lascia la Juventus: accordo vicino, addio milionario (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’arrivo di Vlahovic sembra aver deciso il futuro di Paulo Dybala; l’argentino, infatti, è ad un passo dall’addio alla Juventus. Dybala può lasciare la Juventus già a gennaio; l’argentino, ormai ai ferri corti con la società, è sempre più vicino ad accettare la corte di un top club europeo pronto a mettere sul piatto uno stipendio irrinunciabile. Dentro Vlahovic, fuori Dybala? Non è uno scenario così impossibile ma quello che stupisce sono le tempistiche con l’argentino che potrebbe dire addio in questi ultimi giorni di mercato. Scenario clamoroso anche se, nel mercato (e lo abbiamo visto proprio in questi giorni), nulla è impossibile. A facilitare il possibile addio di Dybala sarebbe l’offerta che il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’arrivo di Vlahovic sembra aver deciso il futuro di Paulo; l’argentino, infatti, è ad un passo dall’allapuòre lagià a gennaio; l’argentino, ormai ai ferri corti con la società, è sempre piùad accettare la corte di un top club europeo pronto a mettere sul piatto uno stipendio irrinunciabile. Dentro Vlahovic, fuori? Non è uno scenario così impossibile ma quello che stupisce sono le tempistiche con l’argentino che potrebbe direin questi ultimi giorni di mercato. Scenario clamoroso anche se, nel mercato (e lo abbiamo visto proprio in questi giorni), nulla è impossibile. A facilitare il possibiledisarebbe l’offerta che il ...

