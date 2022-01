Dune 2, quando uscirà il film? Le parole del regista Denis Villeneuve (Di mercoledì 26 gennaio 2022) informano sullo stato d’avanzamento della pellicola attesa dai fan. Il film Dune, uscito nelle sale cinematografiche nel mese di settembre e diretto da Denis Villeneuve è stato davvero un successo. In molti lo considerano il primo adattamento davvero ben riuscito del romanzo di Frank Herbert anche se per tanti altri il primo film è stata soltanto introduzione e bisogna quindi aspettare il sequel. Tutte le novità su Dune 2 (via social)Dune 2 uscità presto nelle sale cinematografiche ma non si sa ancora una data. Da quanto anticipato dalla stessa Zendaya, il suo personaggio, Chani, si rivelerà fondamentale nello sviluppo della storia. Anche Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet è destinato a diventare un personaggio primo piano. Lo stesso ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022) informano sullo stato d’avanzamento della pellicola attesa dai fan. Il, uscito nelle sale cinematografiche nel mese di settembre e diretto daè stato davvero un successo. In molti lo considerano il primo adattamento davvero ben riuscito del romanzo di Frank Herbert anche se per tanti altri il primoè stata soltanto introduzione e bisogna quindi aspettare il sequel. Tutte le novità su2 (via social)2 uscità presto nelle sale cinematografiche ma non si sa ancora una data. Da quanto anticipato dalla stessa Zendaya, il suo personaggio, Chani, si rivelerà fondamentale nello sviluppo della storia. Anche Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet è destinato a diventare un personaggio primo piano. Lo stesso ...

