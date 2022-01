Due anni senza Bryant: il ricordo del Mamba che con la sua 'mentality' ha cambiato per sempre lo sport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Due anni fa moriva Kobe Bryant . Insieme a lui la figlia Gianna - 13 anni - e altre sette persone, in un terribile incidente aereo avvenuto in California: l'elicottero sul quale viaggiavano si ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Duefa moriva Kobe. Insieme a lui la figlia Gianna - 13- e altre sette persone, in un terribile incidente aereo avvenuto in California: l'elicottero sul quale viaggiavano si ...

Advertising

GoalItalia : ?? “Non sono il migliore al mondo, ma penso che nessuno sia meglio di me” Bastano due parole: “Special”, “One”. Jos… - Eurosport_IT : Due anni senza Kobe Bryant... Sei sempre nei nostri cuori! ???? I nostri ricordi più belli ??… - SkyTG24 : Due anni fa ci lasciava #KobeBryant, la stella del basket ex fuoriclasse dei Lakers, vittima di un incidente in eli… - TIZIANACAVINA : RT @L3onard___: Sileri la nostra vita è già difficile da prima del covid, questi due anni ci hanno fortificato, l'importante è che le nostr… - chiararavellii : RT @Droghiere: Sono l'unico che quando dice 'l'altro giorno' potrei riferirmi a ieri come potrei parlare di due anni fa? -