“Donne al Quadrato” | al via i corsi per la cittadinanza sull’educazione economica per la sostenibilità famigliare

MONREALE – Partono i corsi di formazione per la pianificazione finanziaria famigliare, rivolti a tutti i dipendenti del Comune di Monreale e alla cittadinanza, con particolare focus rivolto alle Donne, che avranno la possibilita? di conoscere normative e buone pratiche per la gestione della famiglia e dei figli. L'iniziativa e? patrocinata dall'amministrazione comunale, che ha approvato

