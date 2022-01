DOMENICA IN: MARA VENIER TRASLOCA AL TEATRO ARISTON PER LO SPECIALE SU SANREMO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Torna il Festival di SANREMO (1-5 febbraio) che non dura cinque giorni ma sei visto che l’imprescindibile DOMENICA In dal TEATRO ARISTON è una felice tradizione che rende il talk show del pomeriggio festivo di Rai1 il prolungamento ideale del Festival. MARA VENIER e la squadra di DOMENICA In TRASLOCAno la prossima settimana nella Città dei Fiori per la SPECIALE puntata di DOMENICA 6 febbraio, interamente dedicata all’evento musicale e televisivo più seguito, amato e popolare in Italia e non solo. L’anno scorso DOMENICA In andò in onda eccezionalmente dalle 16.00 alle 20.00 per lasciare spazio alla Messa di Papa Francesco. Per SANREMO 2022 si torna allo schema tradizionale. ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Torna il Festival di(1-5 febbraio) che non dura cinque giorni ma sei visto che l’imprescindibileIn dalè una felice tradizione che rende il talk show del pomeriggio festivo di Rai1 il prolungamento ideale del Festival.e la squadra diInno la prossima settimana nella Città dei Fiori per lapuntata di6 febbraio, interamente dedicata all’evento musicale e televisivo più seguito, amato e popolare in Italia e non solo. L’anno scorsoIn andò in onda eccezionalmente dalle 16.00 alle 20.00 per lasciare spazio alla Messa di Papa Francesco. Per2022 si torna allo schema tradizionale. ...

