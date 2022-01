Domani il vertice decisivo. Nel centrodestra Casini si fa largo per il Colle (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Notte di incontri e di discussioni per l'elezione del presidente della Repubblica: la coalizione di centrodestra discute sul nome di Casini Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Notte di incontri e di discussioni per l'elezione del presidente della Repubblica: la coalizione didiscute sul nome di

Advertising

lorepregliasco : Il vertice dei leader del centrodestra si terrà domani mattina alle 8.30, e non stasera come previsto #Quirinale - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il vertice dei leader del centrodestra si terrà domani alle 8,30 negli uffici del gruppo Lega… - welikeduel : In attesa del vertice di domani, Berlusconi è già in città. #propagandalive @SabinaGuzzanti - DellaMinistro : Il Min. Disinf. secondo fonti vicine a Salvini, il leader avrebbe chiesto di rinviare a domani il vertice del Centr… - Francescovirg20 : RT @PietroSalvatori: Letta che dice ai suoi 'è tutto per aria e non per colpa nostra', Salvini che rinvia il vertice di centrodestra a doma… -