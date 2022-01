DOC – Nelle tue mani 2, anticipazioni 27/01: Fanti aiuta Agnese, Riccardo in crisi per Alba (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nei prossimi due episodi di DOC – Nelle tue mani 2 Fanti sarà messo a dura prova e si scontrerà L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nei prossimi due episodi di DOC –tuesarà messo a dura prova e si scontrerà L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

RollingStoneita : .@pierspollon può fare davvero tutto. Lo dimostra la svolta psycho villain in ‘Blanca’, che ha ispirato anche la no… - BaritaliaNews : Doc- Nelle Tue Mani 2: Gianmarco Saurino sul suo personaggio: “Non è finita” e lascia tutti a bocca aperta - SilviaConte81 : RT @ItaliaRai: 'Doc - Nelle tue mani' Terza puntata della seconda stagione in arrivo Giovedì 27 Gennaio in America e Venerdì 28 Gennaio in… - mary21_03 : RT @DocNelleTueMani: Oggi giornata karaoke! ???? ?? Volete cantare a squarciagola la colonna sonora di #DOCNelleTueMani2? Iniziamo con il test… - bad_decisions0 : RT @ItaliaRai: 'Doc - Nelle tue mani' Terza puntata della seconda stagione in arrivo Giovedì 27 Gennaio in America e Venerdì 28 Gennaio in… -