"Dillo...", "Ok lo dico...": la telefonata di Grillo a Mentana in diretta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chiamata in diretta per Enrico Mentana: dall'altra parte Beppe Grillo, che ha smentito pressioni su Conte per Draghi al Quirinale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chiamata inper Enrico: dall'altra parte Beppe, che ha smentito pressioni su Conte per Draghi al Quirinale

Advertising

rafelez : RT @nonleggerlo: “Va bene Beppe, lo dico”. @beppe_grillo continua a smsaggiare e telefonare a Enrico Mentana, in diretta, per dirgli che “c… - marcoregni : RT @nonleggerlo: “Va bene Beppe, lo dico”. @beppe_grillo continua a smsaggiare e telefonare a Enrico Mentana, in diretta, per dirgli che “c… - MattiaGallo17 : RT @nonleggerlo: “Va bene Beppe, lo dico”. @beppe_grillo continua a smsaggiare e telefonare a Enrico Mentana, in diretta, per dirgli che “c… - nonleggerlo : “Va bene Beppe, lo dico”. @beppe_grillo continua a smsaggiare e telefonare a Enrico Mentana, in diretta, per dirgli… - GiovannaGiallo1 : Onestamente, la scelta giusta. Gökhan, mi mancherai. Dico davvero. Dillo alle tue amiche chiappe che le penso sempr… -