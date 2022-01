Diana di Meo | l’arbitro vittima di revenge porn | il coraggio di denunciare

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)Di Meo, arbitro di calcio di 22 anni della sezione di Pescara, è statadi. A denunciarlo è la stessasu Instagram: “Stanno girando dei miei video privati su social come Telegram e Whatsapp, video non condivisi da me e alcuni fatti a mia insaputa. Ovviamente ho sporto denuncia, stanno rintracciando i colpevoli e chi si occupa della condivisione dei video, perché anche questo è un reato da codice rosso“. Il fischietto della sezione Pescara ha aggiunto: “Ho scoperto di questi video grazie a dei ragazzi. Ho denunciato tutto sui social per farmi forza, perché erano due giorni che ero chiusa in casa. Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che mi stanno scrivendo da tutta Italia. E ancora: “È una situazione che non auguro a nessuno, sto cercando di resistere ma non tutti ...

Advertising

neXtquotidiano : Come affrontare il caso #DianadiMeo, male. Quei superficiali luoghi comuni sul #revengeporn nella trasmissione di… - Giampanet : RT @Unomattina: L'immagine di apertura di #unomattina #26gennaio è quella di Diana Di Meo, vittima di #revengeporn: “stanno girando dei mie… - Unomattina : L'immagine di apertura di #unomattina #26gennaio è quella di Diana Di Meo, vittima di #revengeporn: “stanno girando… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Meo

Corriere dello Sport.it

Anche l'Osservatorio nazionale sostegno vittime, per bocca della presidente Elisabetta Aldrovandi , interviene sul caso diDi, 22enne arbitro di calcio che è rimasta vittima di 'revenge porn' per alcuni suoi video girati in momenti di intimità. Queste le parole di Aldrovandi: 'ha scoperto per caso che ...assurdo come, nel 2022, il fenomeno del cosiddetto revenge porn sia una piaga ancora lontana dall'essere estinta. Ciò che è capitato aDi, arbitro e influencer 22enne di Pescara, fa rabbrividire. E lei è soltanto l'ultima vittima della lista. Ripercorriamo la vicenda, cercando di spiegare bene quanto accaduto, per far ...Stanno circolando alcuni video fatti a sua insaputa. Il racconto di Diana Di Meo, arbitro 22enne: "Sono stata chiusa in casa due giorni" ...Nella trasmissione condotta da Facchinetti con Gibba e Sabrina Scampini si è parlato del caso Diana Di Meo. E l'esordio è stato condito da una dialettica che rischia di spostare il mirino dal carnefic ...