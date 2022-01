Delia Duran | spuntano le foto del suo passato a Miss Venezuela

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ildiè entrata come concorrente del Grande Fratello Vip 6 per cercare un confronto con Soleil Sorge e cercare di sistemare il suo matrimonio con Alex Belli. La storia su questo triangolo ormai la conosciamo tutti anche se qualcuno sostiene che si tratti di una messa L'articolo proviene da Novella 2000.

In copertina sul nuovo numero di Nuovo Tv è immortalato Alex Belli con la mogliee la sua amica artistica del Grande Fratello Vip , Soleil Sorge. L'attore parmense ha rilasciato nuove dichiarazioni shock: " Vi amo tutte e due: andiamo a vivere insieme " e sulla ...Carmen Russo non crede a? 'È un'attrice, la visibilità le fa bene' Ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip lo scorso 14 gennaio, dopo quattro mesi lunghi e intensi, Carmen Russo . Ora l'artista ha ...Grande Fratello Vip, Delia Duran parla del suo dramma: "Non avevamo una casa dove vivere” Delia Duran, dal momento in cui ha varcato la famosa porta rossa ...Delia Duran è entrata come concorrente del Grande Fratello Vip 6 per cercare un confronto con Soleil Sorge e cercare di sistemare il suo matrimonio con Alex Belli. La storia su questo triangolo ormai ...