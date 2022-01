Delia Duran ha avuto una storia con Aida Yespica | confessione bomba al GF Vip – VIDEO

(Di giovedì 27 gennaio 2022), dopo aver fatto coming out nella Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato a Miriana Trevisan di avereunad’amore con, anche lei ex concorrente della seconda edizione del reality show.haunaconDopo la suala regia del GF Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una storia senza fine. Il triangolo Alex Belli, Soleil enon finisce. L'ex gieffino, che ha messo in dubbio la sua storia d'amore con, ora nella casa de GF Vip, continua a pensare a Soleil e lo fa alla luce del sole. Su Instagram ha repostato un video di un podcast, interno alla Casa, dove Soleil parla di una sua camicia ...Dopo la sua uscita e l'entrata di, moglie dell'attore, si è ancora parlato di questa dinamica. Nella puntata di lunedì 24 gennaio, Alfonso Signorini ha cercato di far sciogliere il nodo ...GF Vip, Delia Duran piange in diretta per Alex Belli, mentre legge la lettera: non tutti hanno sentito le parole di Soleil, in ascolto.Ennesimo colpo di scena generato dalla moglie di Alex Belli, Delia Duran. La donna infatti, dopo aver dichiarato di provare attrazione anche per le donne, fa una piccola dichiarazione a Soleil.