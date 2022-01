Decreto Sostegni ter ancora fantasma ma già scontenta tutti, dal turismo ai produttori di energia green. Superbonus, la maggioranza contro le modifiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il comparto del turismo, i costruttori e i proprietari immobiliari e i produttori di energia da rinnovabili continuano a contestare i contenuti del Decreto Sostegni ter varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri. E molte norme non piacciono nemmeno ai partiti di maggioranza, che volevano un nuovo scostamento di bilancio per avere a disposizione più risorse e ora annunciano modifiche durante l’iter parlamentare. Ma, che sia perché l’attenzione è concentrata sul voto per il Quirinale o perché quello approvato dai ministri era un testo pieno di buchi ancora da riempire, a cinque giorni dal varo il testo definitivo del provvedimento ancora non c’è. Secondo il Tesoro sarebbe in dirittura di arrivo in Gazzetta ufficiale, ma il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il comparto del, i costruttori e i proprietari immobiliari e idida rinnovabili continuano a contestare i contenuti delter varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri. E molte norme non piacciono nemmeno ai partiti di, che volevano un nuovo scostamento di bilancio per avere a disposizione più risorse e ora annuncianodurante l’iter parlamentare. Ma, che sia perché l’attenzione è concentrata sul voto per il Quirinale o perché quello approvato dai ministri era un testo pieno di buchida riempire, a cinque giorni dal varo il testo definitivo del provvedimentonon c’è. Secondo il Tesoro sarebbe in dirittura di arrivo in Gazzetta ufficiale, ma il ministro ...

Advertising

mikedells : RT @GarauSilvana: #ChiFaCosa Con #Draghi un decreto sostegni da 3 miliardi, con #Conte ristori per 30 miliardi. Ho detto tutto..... ?? - IlLapet : Dalle 17.30 sulla nostra pagina Facebook, LAPET NEWS. Il Relatore Alessandro Tatone interverrà sul decreto Sostegni… - alcinx : RT @ConfartVeneto: #RassegnaStampa «Danni per molte imprese». #ConfartigianatoVeneto boccia le nuove regole per il Superbonus 100% contenut… - LavoriPubblici : Il decreto Sostegni Ter non è ancora in vigore, eppure continua a fare parlare gli addetti ai lavori, con toni più… - rossomille : RT @GarauSilvana: #ChiFaCosa Con #Draghi un decreto sostegni da 3 miliardi, con #Conte ristori per 30 miliardi. Ho detto tutto..... ?? -