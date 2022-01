Dati Covid oggi in Italia | contagi | morti e ricoveri Bollettino 26 gennaio dalle Regioni

Advertising

AlbertoBagnai : Sblocco un ricordo ai vari scopritori dell’acqua calda: - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - poliziadistato : Arrestato dalla #Squadramobile di Cagliari mentre tentava di ricevere il vaccino anti #Covid_19 presentando documen… - SmitArianna : RT @byoblu: L'endocrinologo Giovanni Frajese spiega i potenziali #effettiavversi da vaccino, alle luce dei dati reperibili dagli enti regol… - Fprime86 : RT @SkySport: Coronavirus: i dati regione per regione sui nuovi contagi #SkySport #Coronavirus #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Covid

Dall'inizio della pandemia sono 10.383.561 gli italiani contagiati dal, secondo idel ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.716.581, in aumento di 27.319 nelle ultime 24 ...saranno, quindi, messi contestualmente a disposizione del dipartimento di prevenzione per ... Gli operatori adibiti al supporto e all'orientamento delle altre problematiche legate al...Con 208.039 tamponi effettuati, è di 27.808 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale del 13,3% (ieri 11,2%). Cala il numero dei ricoverati, che sono 259 ...Il monitoraggio, oltretutto, non ha conteggiato i decessi per casi di Covid. Rispetto al 2008 ... Inail ha ricevuto 1.116 denunce per infortuni mortali (mancano, dunque, i dati di dicembre), "ma molte ...