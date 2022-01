Dalle quarantene all’Italia a colori. Governo e Regioni ai ferri corti. Le richieste dei governatori sul tavolo dell’Esecutivo. C’è anche un nuovo metodo di conteggio dei ricoverati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I dati della pandemia degli ultimi giorni evidenziano un rallentamento della corsa del virus SarsCov2. Così le Regioni tornano all’attacco sul tema dei criteri da rivedere. Infatti i presidenti hanno messo nero su bianco tutte le loro richieste da sottoporre al Governo. I temi caldi sono quelli su cui si discute da inizio anno: il sistema a colori, le quarantene e i ricoveri in ospedale. POMO DELLA DISCORDIA. Nello specifico si chiede l’eliminazione del sistema a colori, la semplificazione delle quarantene scolastiche e la distinzione tra ricoverati per e con Covid. Il prossimo passo sarà un vertice in Conferenza Stato-Regioni, rimandata per l’elezione del presidente della Repubblica. Di certo, il passo dei governatori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I dati della pandemia degli ultimi giorni evidenziano un rallentamento della corsa del virus SarsCov2. Così letornano all’attacco sul tema dei criteri da rivedere. Infatti i presidenti hanno messo nero su bianco tutte le loroda sottoporre al. I temi caldi sono quelli su cui si discute da inizio anno: il sistema a, lee i ricoveri in ospedale. POMO DELLA DISCORDIA. Nello specifico si chiede l’eliminazione del sistema a, la semplificazione dellescolastiche e la distinzione traper e con Covid. Il prossimo passo sarà un vertice in Conferenza Stato-, rimandata per l’elezione del presidente della Repubblica. Di certo, il passo dei...

