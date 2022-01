Dal Bastan FC di Herat al Centro Storico Leboswki di Firenze | la nuova vita di tre calciatrici afghane

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) In Afghanistan rischiavano la morte, ora sono libere di tornare a rincorrere la palla e tirare calci praticando il loro spot preferito. È una storia a lieto fine quella delle tredelFootball Club die del loro allenatore, fuggite nell’agosto scorso dal regime talebano e accolte a. Dopo aver passato le visite medico sportive, essere state accompagnate nelle pratiche ed aver fatto dei test a Coverciano grazie al sostegno di FIGC, Assocalciatori e dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC Onlus), possono riprendere gli allenamenti e tornare in campo con la maglia nerogrigia del club, in Eccellenza. LedelFc accolte a...

