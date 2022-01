Dal Baltico al Mediterraneo. Dove sono schierati i nostri militari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre aumenta la tensione intorno all’Ucraina, con Mosca che non accenna a voler intraprendere la strada della de-escalation, l’Italia conferma il suo sostegno all’Alleanza Atlantica partecipando alle principali operazioni Nato dal Baltico al Mediterraneo. Si conferma dunque il posizionamento transatlantico del nostro Paese, come sempre indicato dall’esecutivo guidato da Mario Draghi, che lunedì ha partecipato al vertice virtuale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, proprio per discutere della situazione in Europa orientale. La posizione è stata anche ribadita dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un colloquio, oggi, con La Repubblica. “L’Italia darà il suo contributo e farà la propria parte, riaffermando il valore della coesione dell’Alleanza”, ha detto il ministro, aggiungendo che: “Non possiamo minimamente deflettere dai principi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre aumenta la tensione intorno all’Ucraina, con Mosca che non accenna a voler intraprendere la strada della de-escalation, l’Italia conferma il suo sostegno all’Alleanza Atlantica partecipando alle principali operazioni Nato dalal. Si conferma dunque il posizionamento transatlantico del nostro Paese, come sempre indicato dall’esecutivo guidato da Mario Draghi, che lunedì ha partecipato al vertice virtuale con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, proprio per discutere della situazione in Europa orientale. La posizione è stata anche ribadita dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un colloquio, oggi, con La Repubblica. “L’Italia darà il suo contributo e farà la propria parte, riaffermando il valore della coesione dell’Alleanza”, ha detto il ministro, aggiungendo che: “Non possiamo minimamente deflettere dai principi ...

