Dagli USA alle Terme di Caracalla: qui le poesie recitate da Abel Ferrara (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Luogo di arte e cultura, le Terme di Caracalla son da sempre legate al mondo del cinema. Questa volta, a calpestarne il terreno è l’attore e regista americano Abel Ferrara. Sotto il sole di gennaio, è qui che legge e recita alcuni testi scritti dal poeta Gabriele Tinti, ispirati all’Ercole Farnese. Abel Ferrara legge Rovine L’incontro con il celebre regista americano – Abel Ferrara – è stato possibile grazie alla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro. Ospite alle Terme di Caracalla, l’autore di film come “China Girl”(1987) o “Pasolini”(2014), si è dedicato alla lettura di alcune poesie scritte dall’attore Gabriele Tinti, deceduto a Roma nel 1991. Testi tratti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Luogo di arte e cultura, ledison da sempre legate al mondo del cinema. Questa volta, a calpestarne il terreno è l’attore e regista americano. Sotto il sole di gennaio, è qui che legge e recita alcuni testi scritti dal poeta Gabriele Tinti, ispirati all’Ercole Farnese.legge Rovine L’incontro con il celebre regista americano –– è stato possibile grazie alla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro. Ospitedi, l’autore di film come “China Girl”(1987) o “Pasolini”(2014), si è dedicato alla lettura di alcunescritte dall’attore Gabriele Tinti, deceduto a Roma nel 1991. Testi tratti ...

Advertising

RobertoBuoso1 : @LiaQuartapelle Fino a quando l'europa non diventa indipendente dagli USA farà sempre da scendi letto per le guerre… - Enrico_Cataldo : @omoscatelli 1/2 L'invasione dell'Afghanistan effettuata dagli Usa, per ragioni di sicurezza, a migliaia di km dal… - chieselli : @pipippapero @EntropicBazaar Quindi il piano e' che la CIA, una tantum, raggruppa nazisti e fascisti per fare colpi… - maulib72 : L’Ucraina trarrà vantaggio delle forniture di armi dagli #USA e dagli Stati Baltici? - GuidoDefilippi : @stepita59 @confundustria È anche un piccolo stato sotto embargo voluto dagli USA, che con le poche risorse a dispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dagli USA Cresce la tensione negli USA: il motivo è la carenza di chip Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Cresce la tensione negli USA: il motivo è la carenza ... Dipendere dai nostri lettori più di quanto dipendiamo dagli inserzionisti è la migliore garanzia ...

Bitcoin cala ma le criptovalute potrebbero aver trovato un posto nell'economia ... citata spesso come entità indipendente ma in realtà evidenza del fatto che il Mondo era diventato unico e connesso; la scintilla è partita proprio dagli eventi accaduti in USA nel 2008, propagandosi ...

Sunions, dagli Usa la cipolla senza lacrime, coltivata anche in Italia Fruitbook Magazine Bitcoin cala ma le criptovalute potrebbero aver trovato un posto nell'economia Il prezzo di BTC continua a calare e lo sport nazionale sembra essere diventato quello di trovare ogni giorno motivazioni creative per un fenomeno che da un lato è legato a troppe variabili e dall'alt ...

USA, è morto Ozzie il gorilla più vecchio del mondo: aveva 61 anni Ozzie viveva nello Zoo di Atlanta dal 1988, anno in cui è stata aperta la Ford African Forest. Attualmente rimangono sconosciute le cause della morte ...

Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Cresce la tensione negli: il motivo è la carenza ... Dipendere dai nostri lettori più di quanto dipendiamoinserzionisti è la migliore garanzia ...... citata spesso come entità indipendente ma in realtà evidenza del fatto che il Mondo era diventato unico e connesso; la scintilla è partita proprioeventi accaduti innel 2008, propagandosi ...Il prezzo di BTC continua a calare e lo sport nazionale sembra essere diventato quello di trovare ogni giorno motivazioni creative per un fenomeno che da un lato è legato a troppe variabili e dall'alt ...Ozzie viveva nello Zoo di Atlanta dal 1988, anno in cui è stata aperta la Ford African Forest. Attualmente rimangono sconosciute le cause della morte ...