Da Terence Hill al generale Pappalardo, i nomi della terza votazione per il presidente della Repubblica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da Terence Hill a Rino Formica, da Marino Bartoletti all'ex generale Pappalardo. Sono tanti i nomi "impossibili" usciti fuori dalla terza votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. I grandi elettori, oltre alle tante schede bianche e ai voti per Mattarella, Crosetto, Maddalena e Casini, sfruttano il mancato accordo tra i partiti su un nome per scrivere sulle schede alcuni candidati alternativi. Dall'attore Mario Girotti, Terence Hill come nome d'arte, fino alla comica Gegia, ma non mancano voti per il noto cantante Claudio Baglioni, già finito nell'urna nei voti di ieri. In molti, inoltre, hanno criticato questa scelta di votare nomi ...

Connessioni : Ci rappresenta gente che, per eleggere la piu alta carico dello Stato, vota Terence Hill. #Quirinale2022 - Alise0 : RT @LiveSpinoza: Un voto anche per Terence Hill. Anche se forse lì dentro sarebbe più utile Bud Spencer. [@pirata_21] - ABkualcosa : RT @LiveSpinoza: Un voto anche per Terence Hill. Anche se forse lì dentro sarebbe più utile Bud Spencer. [@pirata_21] - gaetanoz : Ci rappresenta gente che, per eleggere la piu alta carico dello Stato, vota Terence Hill. #Quirinale2022 - LiveSpinoza : Un voto anche per Terence Hill. Anche se forse lì dentro sarebbe più utile Bud Spencer. [@pirata_21] -