Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Chiesa #Vlahovic #Fiorentina #Juventus - infoitsport : Da Chiesa a Vlahovic quanti incassi per la Viola. Ma ai tifosi non basta il centro sportivo - paolo1527 : Auguro a #Vlahovic la stessa fortuna di #Chiesa alla #Juventus . Grazie di tutto ??ti aspetta la brillante carriera di #Montolivo?? - Non_loso_ : RT @portamivialou: fedez ascoltaci se fai un episodio di muschio selvaggio con federico chiesa, dusan vlahovic e paulo dybala ti facciamo f… - antoslifee : RT @portamivialou: fedez ascoltaci se fai un episodio di muschio selvaggio con federico chiesa, dusan vlahovic e paulo dybala ti facciamo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Vlahovic

Dall'inizio dell'era Commisso in viola sono già tante le cessioni eccellenti:senza dubbio le più importanti. Incassi? Sessanta milioni intascati per l'azzurro, settantacinque per ...... nota il Corriere Fiorentino in edicola oggi, Rocco Commisso ha incassato la totalità della somma sborsata per rilevare la Fiorentina cedendo alla Juventus Federicoprima e Dusanpoi .L'arrivo di Vlahovic dovrebbe dare lo sfratto a Morata, sul quale è sempre in pressing il Barcellona, però sommerso dai debiti. Accordo trovato con la Fiorentina, per circa 67 milioni più ricchi bonus ...Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha sempre usato parole di fuoco nei confronti della Juventus ma dopo quanto accaduto con Chiesa si è ...