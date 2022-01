Cristina Marino infastidita da alcune fan di Luca Argentero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è qualcosa o qualcuno che Cristina Marino davvero non sopporta e sono alcune fan di suo marito. Luca Argentero è corteggiatissimo, seguitissimo, in particolar modo adesso che è tornato in tv con Doc e anche altre fan hanno scoperto il suo fascino. “Di lui mi fido” commenta subito Cristina Marino che confida di non essere gelosa, altrimenti sarebbe stata una pazza a sposarlo. L’imprenditrice 31enne ha però raccontato al Corriere della Sera che c’è una cosa che non riesce davvero a sopportare: la manca di rispetto di alcune donne, di alcune fan. Cristina è la moglie di Luca Argentero, è la madre di sua figlia, tutto questo dovrebbe essere un freno per le altre, almeno quando lei è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C’è qualcosa o qualcuno chedavvero non sopporta e sonofan di suo marito.è corteggiatissimo, seguitissimo, in particolar modo adesso che è tornato in tv con Doc e anche altre fan hanno scoperto il suo fascino. “Di lui mi fido” commenta subitoche confida di non essere gelosa, altrimenti sarebbe stata una pazza a sposarlo. L’imprenditrice 31enne ha però raccontato al Corriere della Sera che c’è una cosa che non riesce davvero a sopportare: la manca di rispetto didonne, difan.è la moglie di, è la madre di sua figlia, tutto questo dovrebbe essere un freno per le altre, almeno quando lei è ...

