Covid, un ragazzo su 4 ha sintomi clinici da depressione, uno su 5 ha disturbi d’ansia: il doppio rispetto a prima della pandemia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’incidenza di depressione e ansia fra adolescenti è raddoppiata rispetto a prima della pandemia. Nello specifico, un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d’ansia. Lo rivela un’ampia metanalisi appena pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80mila giovani. A rischio soprattutto i ragazzi più grandi (maggiormente esposti rispetto ai bambini), che hanno risentito delle restrizioni e della conseguente impossibilità di vivere insieme ai coetanei momenti fondamentali della crescita. La conferma arriva anche da un secondo studio, su 1500 bambini e adolescenti, pubblicato sul Journal of ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’incidenza die ansia fra adolescenti è raddoppiata. Nello specifico, un adolescente su 4, in Italia e nel mondo, ha idie uno su 5 segni di un disturbo. Lo rivela un’ampia metanalisi appena pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80mila giovani. A rischio soprattutto i ragazzi più grandi (maggiormente espostiai bambini), che hanno risentito delle restrizioni econseguente impossibilità di vivere insieme ai coetanei momenti fondamentalicrescita. La conferma arriva anche da un secondo studio, su 1500 bambini e adolescenti, pubblicato sul Journal of ...

