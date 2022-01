Covid | ultime news Lieve calo dei ricoveri ordinari -36 e delle terapie intensive -26

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 167.206 e i decessi 426. Il tasso di positività è al 15,2%. Le Regioni premono per superare il sistemazone a colori: il sottosegretario alla Salute Costa accoglie la proposta, ma chiede che sia mantenuta la zona rossa (senza restrizioni per i vaccinati). Il governo valuta inoltre l'estensione della durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster