Covid | ultime news Aumentano i ricoveri ordinari e le terapie intensive Tasso al 13 | 4%

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come riporta l'ultimo bollettino del ministero della Salute, si registrano altri 186.740 contagi con 468 decessi (derivanti da alcuni ricalcoli). Record di guariti: 231.500 in 24 ore. Le Regioni tornano a invocare una revisione delle regole, a partire dalla modifica del sistema dei colori. A Torino muore diun bimbo di dieci anni: non aveva patologie pregresse

FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - Dei 468 decessi registrati nelle ultime 24 nel bollettino Covid del ministero della Salute, 186 sono avvenuti nei g… - DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 228.179 positivi e nuovo record di vittime, 434. ieri erano state 287.

Rilevati 74.692 casi nelle 24 ore In Russia è stato registrato un nuovo record di casi di Covid-19, 74.692 nelle 24 ore. E' il sesto giorno consecutivo che si registra in Russia un record di contagi, come spiegano le autorità sanitarie locali.