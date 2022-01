Covid Toscana 26 gennaio: 10.535 nuovi casi e 65mila tamponi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Firenze, 26 gennaio 2022 - Sono 10.535 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di mercoledì 26 gennaio in Toscana. Questo dicono i dati della Regione, diffusi come ogni giorno dal ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Firenze, 262022 - Sono 10.535 idi coronavirus registrati nella giornata di mercoledì 26in. Questo dicono i dati della Regione, diffusi come ogni giorno dal ...

Advertising

Angela300564201 : Il Tirreno: Covid, il sottosegretario Sileri: «Il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza, nessuna proroga».… - GiornaleBarga : Calano ancora i casi di covid; vaccini, sfondata quota 8 milioni in Toscana - AnsaToscana : Covid: in Toscana 10.535 casi,in calo ma sale tasso positivi. E' del 16,02% su 65.769 tamponi #ANSA - LivornoPress : Covid, 10.535 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 1.119 casi. I dati Comune per Comune - qn_lanazione : Il #covid in #Toscana, bollettino del #26gennaio: 10.535 nuovi casi e 65mila tamponi -