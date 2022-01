Covid, scadenza del Green Pass per chi ha la terza dose: si va verso la proroga (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer chi ha fatto la terza dose del ciclo vaccinale il Green Pass avrà una durata illimitata. È questo l’orientamento che sta prendendo corpo nel governo, in attesa di una decisione in arrivo dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Il tema è però già sul tavolo perché tra tre mesi inizieranno a scadere i certificati verdi dei primi ad aver effettuato il booster ad ottobre e, inoltre, non esistono al momento pareri di Ema e Aifa sulla quarta dose. Fino a quanto le due agenzie del farmaco, quella europea e quella italiana, non si esprimeranno gli attuali Green Pass da vaccino continueranno a essere validi. Con la fase pandemica che va delineandosi e l’arrivo nei mesi più caldi, ormai notoriamente i meno pericolosi per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPer chi ha fatto ladel ciclo vaccinale ilavrà una durata illimitata. È questo l’orientamento che sta prendendo corpo nel governo, in attesa di una decisione in arrivo dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Il tema è però già sul tavolo perché tra tre mesi inizieranno a scadere i certificati verdi dei primi ad aver effettuato il booster ad ottobre e, inoltre, non esistono al momento pareri di Ema e Aifa sulla quarta. Fino a quanto le due agenzie del farmaco, quella europea e quella italiana, non si esprimeranno gli attualida vaccino continueranno a essere validi. Con la fase pandemica che va delineandosi e l’arrivo nei mesi più caldi, ormai notoriamente i meno pericolosi per ...

