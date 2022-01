(Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Inè stato registrato undi casi di-19, 74.692 nelle ultime 24 ore. E’ il sesto giorno consecutivo che si registra inundi, come spiegano le autorità sanitarie locali. Il precedentedi ieri segnalava 67.809 casi. La task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l’pandamento della pandemia ha anche segnalato la morte di 657 persone per complicanze del coronavirus nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sulsitodisimone : Covid Russia oggi, nuovo record contagi - Fabrypro1 : Tutti preoccupati di chi sarà il presidente del covid e va bene…. ma vi sono già arrivate le bollette di gas e luce… - fisco24_info : Covid Russia oggi, nuovo record contagi: (Adnkronos) - Rilevati 74.692 casi nelle ultime 24 ore… - italiaserait : Covid Russia oggi, nuovo record contagi - Carmelo37125454 : @SkyTG24 Dopo 100 anni in pieno covid con la minaccia vera di una guerra( Russia molto vicino ai COMUNISTI cinesi)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia

Nel frattempo, continuano le tensioni geopolitiche trae Ucraina. Il Segretario di Stato USA,... Lato, Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver dato inizio ai test per il vaccino adattato ...Mosca, 26 gen 10:00 - Insono stati rilevati oggi 74.692 nuovi casi di positività al- 19, aggiornando per il sesto giorno consecutivo il massimo assoluto...Per il mese scorso l'Istat stima un calo congiunturale per le esportazioni del 2,1% e un aumento su base annua del 12,6%. Nel complesso del ...Ciò corrisponde ad un ulteriore incremento su base giornaliera, se si considera che ieri, martedì, erano stati recensiti 1'109 casi. È stata tuttavia rilevata una diminuzione dei ricoveri, che nel can ...