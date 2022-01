Covid: Ricciardi, 'vaccinare l'Africa è interesse di tutti, virus cambia velocemente' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Labitalia) - “Non si era mai visto nella storia un virus che avesse tre varianti di preoccupazione in un anno. Non si ha la piena consapevolezza della velocità della variabilità che, appunto, porta alle varianti. vaccinare l'Africa è interesse di tutti, anche per questo". Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Salute Pubblica all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute per la pandemia, nel corso dell'incontro organizzato da Fiera Roma e Amref “Salute e sviluppo: l'impegno per l'Africa”. L'appuntamento, che si è tenuto oggi presso il Maeci, ha preso spunto dai risultati dell'indagine “La narrazione sull'Africa” realizzata da Ipsos per Amref Health Africa - Italia. "Ma il problema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Labitalia) - “Non si era mai visto nella storia unche avesse tre varianti di preoccupazione in un anno. Non si ha la piena consapevolezza della velocità della variabilità che, appunto, porta alle varianti.l'di, anche per questo". Lo ha detto Walter, professore di Salute Pubblica all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute per la pandemia, nel corso dell'incontro organizzato da Fiera Roma e Amref “Salute e sviluppo: l'impegno per l'”. L'appuntamento, che si è tenuto oggi presso il Maeci, ha preso spunto dai risultati dell'indagine “La narrazione sull'” realizzata da Ipsos per Amref Health- Italia. "Ma il problema ...

