Covid, Oms: “Italia seconda in Europa per contagi e decessi. Omicron rappresenta oltre l’81% dei casi nel mondo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Omicron ormai è dominante e ha soppiantato le altre mutazioni. La variante di Sars Cov 2, rilevata per la prima in Sudafrica e Botswana, rappresenta l’81,1% dei casi nel mondo. E secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità l’Italia ha registrato la settimana scorsa il secondo livello più alto in Europa di contagi da coronavirus e decessi provocati dalla malattia. Nell’aggiornamento epidemiologico settimanale sul Covid pubblicato nella tarda serata si legge che nella settimana dal 17 al 23 gennaio nel nostro paese sono stati rilevati 1.231.741 nuovi contagi, un livello invariato rispetto alla settimana precedente. Allo stesso tempo, i morti sono stati 2.440, con un aumento del 24%. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ormai è dominante e ha soppiantato le altre mutazioni. La variante di Sars Cov 2, rilevata per la prima in Sudafrica e Botswana,l’81,1% deinel. E secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità l’ha registrato la settimana scorsa il secondo livello più alto indida coronavirus eprovocati dalla malattia. Nell’aggiornamento epidemiologico settimanale sulpubblicato nella tarda serata si legge che nella settimana dal 17 al 23 gennaio nel nostro paese sono stati rilevati 1.231.741 nuovi, un livello invariato rispetto alla settimana precedente. Allo stesso tempo, i morti sono stati 2.440, con un aumento del 24%. In ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Oms: Italia seconda per morti e contagi settimanali in Europa. - GiovaQuez : Per l'Oms è pericoloso sostenere che siamo alla fine della pandemia: 'Le condizioni sono ideali per far emergere più varianti' #COVID - Corriere : L’Oms sulla Gran Bretagna: «Sembra che la fine della pandemia non sia troppo lontana» - GigliutoR : RT @ImolaOggi: L'OMS certifica il fallimento delle misure anti Covid imposte dal governo Draghi: Italia seconda in Europa per morti e casi… - gianbac1960 : RT @ImolaOggi: L'OMS certifica il fallimento delle misure anti Covid imposte dal governo Draghi: Italia seconda in Europa per morti e casi… -