Covid oggi VdA, 378 contagi: bollettino 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 378 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Il totale delle persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sale a 27.893. I positivi attuali sono 5427, di cui 5347 in isolamento domiciliare, 74 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è di 21.964 unità, +392 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 122.962 mentre i tamponi effettuati sono 424.578. Con i due decessi segnalati oggi salgono a 502 in Valle d'Aosta le persone decedute da inizio epidemia risultate positive al Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

