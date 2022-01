Covid oggi Toscana, 10.535 contagi: bollettino 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.535 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 10.535 su 65.769 test di cui 16.499 tamponi molecolari e 49.270 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini attualmente somministrati sono 8.046.232. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.535 ida coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 10.535 su 65.769 test di cui 16.499 tamponi molecolari e 49.270 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che ini vaccini attualmente somministrati sono 8.046.232. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in #Israele rallenta contagio ma aumentano casi gravi. - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - Adnkronos : Covid in #Francia, nuovo picco di contagi nel Paese. #notizie - CaputoDavide185 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ No, non è più questione di Covid ma di LIBERTÀ (o del suo contrario). Tocca a un tribunale “disse… - _A_mors : E oggi si hanno le PROVE della presenza di nanosensori nei cosiddetti vaccini ovvero dei quantum dots....Ricordo an… -