Covid oggi Lombardia, 27.808 contagi e 74 morti: bollettino 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 27.808 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 208.039, per un indice di positività del 13,3%. I morti sono stati 74, per un totale di 36.758 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.405 (-6) e quelli in terapia intensiva 259 (-5). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 27.808 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione, i tamponi effettuati sono stati 208.039, per un indice di positività del 13,3%. Isono stati 74, per un totale di 36.758 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.405 (-6) e quelli in terapia intensiva 259 (-5). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in #Israele rallenta contagio ma aumentano casi gravi. - SkySport : Coronavirus: i dati regione per regione sui nuovi contagi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - MarioBubu : 'Aver cacciato #Conte e messo #Draghi è stato il mio capolavoro politico' firmato @matteorenzi........ oggi 426 mor… - TgrRaiFVG : In FVG le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti Covid s… -