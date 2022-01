Covid oggi Italia, Iss: “Età media morti 80 anni, più alta per vaccinati” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’età media delle persone morte e positive al Covid in Italia è di 80 anni. La maggior parte è stata ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva e i deceduti vaccinati hanno un’età media più alta e più patologie preesistenti rispetto a quelli non vaccinati. E’ quanto emerge dall’aggiornamento del Report sui decessi, basato sui dati della Sorveglianza integrata e su un campione di cartelle cliniche di pazienti deceduti con positività al Sars-Cov-2, appena pubblicato dall’Iss. Il report si riferisce a 138.099 pazienti deceduti e positivi a Sars-cov-2 in Italia dall’inizio della sorveglianza al 10 gennaio 2022. Rispetto ai deceduti ‘non vaccinati’, sia quelli con ‘ciclo incompleto di vaccinazione’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’etàdelle persone morte e positive alinè di 80. La maggior parte è stata ricoverata in ospedale ma non in terapia intensiva e i decedutihanno un’etàpiùe più patologie preesistenti rispetto a quelli non. E’ quanto emerge dall’aggiornamento del Report sui decessi, basato sui dati della Sorveglianza integrata e su un campione di cartelle cliniche di pazienti deceduti con positività al Sars-Cov-2, appena pubblicato dall’Iss. Il report si riferisce a 138.099 pazienti deceduti e positivi a Sars-cov-2 indall’inizio della sorveglianza al 10 gennaio 2022. Rispetto ai deceduti ‘non’, sia quelli con ‘ciclo incompleto di vaccinazione’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Partygate:rapporto Gray e indagine polizia,BoJo su graticola ...sedi istituzionali svoltisi nel 2020 - 21 in presunta violazione delle restrizioni anti - Covid ...all'interno della maggioranza rispetto al futuro di Johnson è rappresentato dal Question Time di oggi (...

Certificati: investire nel turismo incassando il 12% annuo Viaggi e Turismo: cosa dovrà cambiare nel post - Covid Nel periodo pre - pandemico, questo settore ... La community di Airbnb oggi conta 4 milioni di host , che hanno ospitato più di 1 miliardo di ...

Covid, news. Costa: "Superare sistema colori, per vaccinati zone rosse senza limiti". LIVE Sky Tg24 La storia di Massimo positivo “fantasma”. «Il referto è sparito non so più che fare» Livorno, dice di non riuscire a farsi tracciare: «Le ho provate tutte. Sono andato anche dai carabinieri» LIVORNO. Dice di non saper più come fare, Massimo Pistolesi. Positivo al Covid e guarito, non ...

Pescara: da oggi operativo il nuovo centro vaccinale al Palazzo Fuksas Domani pomeriggio alle 15 apre i battenti il nuovo Centro vaccinale anticovid della ASL di Pescara, nel Palazzo Fuksas di via Alessandro Volta. 4 le linee vaccinali, destinate subito a passare a 5, pe ...

