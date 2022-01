Covid oggi Campania, 12.854 contagi e 43 morti: bollettino 26 gennaio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.854 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 90.530 tamponi. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 14,19%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 43 nuovi morti, 32 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Alla luce dei 43 nuovi decessi registrati, il numero di morti per Covid in Campania dall’inizio della pandemia sale a 9.006. Negli ospedali regionali sono 102 i posti letto di terapia intensiva occupati da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.854 ida coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione. I nuovi casi sono stati individuati su 90.530 tamponi. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 14,19%. Nelodierno diffuso dall’unità di crisi della Regionesono inseriti 43 nuovi, 32 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Alla luce dei 43 nuovi decessi registrati, il numero diperindall’inizio della pandemia sale a 9.006. Negli ospedali regionali sono 102 i posti letto di terapia intensiva occupati da ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in #Israele rallenta contagio ma aumentano casi gravi. - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Nota metodologica completa:… - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Covid #Campania, il bollettino: 12.854 casi. I ricoverati sono 1.482 - dikkamanderlay : RT @BarillariDav: Oggi nel parcheggio vicino al mio ufficio esterno in Regione Lazio, passavano gli altri consiglieri regionali. Pochi mi s… -