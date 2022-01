Covid, news: 426 morti in 24h. Lieve calo dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 167.206 e i decessi 426. Il tasso di positività è al 15,2%. Le Regioni premono per superare il sistema delle zone a colori: il sottosegretario alla Salute Costa accoglie la proposta, ma chiede che sia mantenuta la zona rossa (senza restrizioni per i vaccinati). Il governo valuta inoltre l'estensione della durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster. Da febbraio, per gli arrivi in Italia dall'Ue basterà il Green Pass Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, i nuovi contagi sono 167.206 e i decessi 426. Il tasso di positività è al 15,2%. Le Regioni premono per superare il sistemazone a colori: il sottosegretario alla Salute Costa accoglie la proposta, ma chiede che sia mantenuta la zona rossa (senza restrizioni per i vaccinati). Il governo valuta inoltre l'estensione della durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster. Da febbraio, per gli arrivi in Italia dall'Ue basterà il Green Pass

Advertising

juventusfc : Covid-19, positivo Mattia Perin ? - AurelianoStingi : Un ragazzo di 28 anni che muore per una malattia per la quale esiste un vaccino è una tragedia, se quel ragazzo dur… - HuffPostItalia : Vaccinato solo il 7% dei bambini. I pediatri disperati: 'Mai visti così tanti ricoveri. Bisogna convincere i genito… - Flavr7 : RT @HuffPostItalia: Over 50 impenitenti. Malgrado l'obbligo vaccinale, lo zoccolo duro no vax non molla - PietroCuratola : RT @bimperatrice: Ragazzo di 23 anni muore da solo in ospedale. I sanitari ai familiari: “Non potete entrare per via del Covid” https://t.c… -