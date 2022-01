Covid, nelle Marche i contagi oggi sono 6.196. Quindici morti. Ricoveri: +3. Province, ecco dove il virus infetta di più /Trend dei ricoveri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA - Passaggio in zona arancione o no, le Marche non possono ancora abbassare la guardia. Omicron , la variante più contagiosa che il Covid ha generato fino ad oggi, continua a infettare. No - vax,... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ANCONA - Passaggio in zona arancione o no, lenon posancora abbassare la guardia. Omicron , la variante piùosa che ilha generato fino ad, continua are. No - vax,...

Advertising

AlbertoBagnai : Sblocco un ricordo ai vari scopritori dell’acqua calda: - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri… - StampaTorino : Covid nelle scuole del Piemonte: focolai aumentati del 700% in una settimana - IeSslo : RT @RADIOCARCERE: #RadioCarcere ecco la puntata di ieri su @RadioRadicale : Gli ultimi due suicidi avvenuti nelle carceri di Opera e di Gen… - LB19712 : RT @OrtigiaP: Covid: Austria revoca il lockdown per i non vaccinati Persino l'Austria riconosce che la curva dell'epidemia è in calo e rece… -