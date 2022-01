Covid, muore Csollany Secondo ad Atlanta alle spalle di Chechi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E' morto a solo 51 anni per complicazioni dovute al Covid l'ungherese Szilveszter Csollany, argento ad Atlanta 1996 alle spalle di Yuri Chechi, e poi capace di vincere l'oro a Sydney 2000. Nel suo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E' morto a solo 51 anni per complicazioni dovute all'ungherese Szilveszter, argento ad1996spdi Yuri, e poi capace di vincere l'oro a Sydney 2000. Nel suo ...

