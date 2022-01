Covid, è morto Olavo de Carvalho. Chi era il guru negazionista di Bolsonaro? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ morto a 74 anni in un ospedale di Richmond, in Virginia, Olavo de Carvalho, un polemista brasiliano, filosofo autoproclamato, esperto politico, ex astrologo, giornalista e teorico della cospirazione di estrema destra; ma soprattutto mentore personale del presidente del Brasile Jair Bolsonaro e della destra radicale brasiliana. E’ stato anche a causa delle sue posizioni negazioniste sul coronavirus se la gestione della pandemia nel 2020 ha fatto registrare in tutto il Paese un elevato tasso di contagi e mortalità. Per ridurre il numero incontrollato di positivi, scesero in strada addirittura i narcotrafficanti che intimavano, soprattutto con le cattive, coprifuoco e regole rigide agli abitanti delle favelas, pur di evitare una rapida diffusione del virus in quelle zone a rischio, prive anche di uno ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’a 74 anni in un ospedale di Richmond, in Virginia,de, un polemista brasiliano, filosofo autoproclamato, esperto politico, ex astrologo, giornalista e teorico della cospirazione di estrema destra; ma soprattutto mentore personale del presidente del Brasile Jaire della destra radicale brasiliana. E’ stato anche a causa delle sue posizioni negazioniste sul coronavirus se la gestione della pandemia nel 2020 ha fatto registrare in tutto il Paese un elevato tasso di contagi e mortalità. Per ridurre il numero incontrollato di positivi, scesero in strada addirittura i narcotrafficanti che intimavano, soprattutto con le cattive, coprifuoco e regole rigide agli abitanti delle favelas, pur di evitare una rapida diffusione del virus in quelle zone a rischio, prive anche di uno ...

