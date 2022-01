Covid, Bassetti: "Vaccinare i bambini e fare tamponi solo se il bimbo è sintomatico" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quando è necessario fare un tampone a un bambino? In un periodo in cui si registra la corsa ai test, l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, spiega a 'Mattino Cinque News' quando è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quando è necessarioun tampone a un bambino? In un periodo in cui si registra la corsa ai test, l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo, spiega a 'Mattino Cinque News' quando è ...

NicolaPorro : ?? Morti di #Covid? La rivelazione di #Bassetti in diretta tv: così vengono conteggiati (VIDEO) ?? - La7tv : #lariachetira Conteggio dei decessi per Covid, l'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Nel modulo con cui si referta la… - cgcronos : Matteo Bassetti sgancia la bomba: il farmaco anti-Covid di cui nessuno parla. Un gioco sporco? - ReisRiccardo : RT @sergio_scorza: Oggi 460 morti di #Covid_19 ma, se ascolti Bassetti, ti sembra di vivere in un pianeta diverso dal suo. - nikifagiolo : #Italia Variante #Omicron #Bassetti dice che servono i vaccini, invece molti esperti in USA dicono il contrario! -